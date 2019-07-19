Москва, , 08:55 — REGNUM

Покупка Турцией С-400 поставила президента США Дональда Трампа перед сложным выбором, ведь еще недавно Америка попыталась бы «наказать» отступника. Как передает корреспондент ИА REGNUM19 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Покупка Турцией С-400 — это весьма ощутимый удар по позициям США, привыкшим диктовать волю своим союзникам. На мой взгляд, здесь куда более существенны потери не экономического и даже не военного, а именно психологического характера. Короче говоря, создан прецедент», — отметил Клинцевич.

Сенатор уверен, что раньше американцы, недолго думая, попытались бы наказать «отступника».

»Но сегодня они не могут не понимать, что подобные попытки неизбежно приведут не только к серьезному ухудшению отношений с Турцией, но и подложат мину замедленного действия под блок НАТО. Что называется, и хочется, и колется», — указал парламентарий.

Так, Трамп стоит перед непростым выбором, заключил Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400, но еще не приняли решение. Вашингтон принял решение об отказе от экспорта F-35, несмотря на хорошие отношения с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара же уверена, что отказ от этих истребителей нанесет урон южным границам НАТО.