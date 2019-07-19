Магнитогорск, Челябинская область, , 08:48 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 19 июля не приедет на место взрыва жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее местные СМИ предположили, что глава государства посетит место взрыва и пообщается с жильцами.

Напомним, взрыв и обрушение седьмого подъезда многоэтажки произошёл рано утром 31 декабря. А вечером того же дня в Магнитогорск прибыл Владимир Путин, который на месте провёл совещание по преодолению последствий ЧП.

19 июля он также посетит Магнитогорск. В этот раз в планах — открытие агломерационной фабрики №5 «Магнитогорского металлургического комбината, встреча с сотрудниками ММК и рабочая встреча с челябинским врио губернатора Алексеем Текслером.