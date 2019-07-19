Каир, , 08:47 — REGNUM

В результате террористического акта в египетской провинции Северный Синай погибли два человека, об этом 19 июля сообщает Al Jazeera.

Преступление произошло в том же районе, где днем ранее были обнаружены четыре обезглавленных тела.

Жертв могло быть значительно больше, если бы не хорошая реакция сотрудников правоохранительных органов, ликвидировавших нападавшего прежде, чем он подошел к контрольно-пропускному пункту.

Напомним, вооруженные силы Египта осуществляют контртеррористическую операцию на Синайском полуострове с февраля 2018 года. Здесь они сражаются с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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