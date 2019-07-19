Бишкек, , 08:45 — REGNUM

Информация о планах по силовому захвату бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности, сообщили 19 июля в пресс-службе МВД Киргизии.

В ведомстве уточнили, что бывший глава государства был вызван в следственную службу МВД Киргизии на допрос 19 июля 2019 года. Ранее местные СМИ распространили сообщение о якобы готовящемся силовом захвате Атамбаева.

Напомним, 18 июля советница бывшего президента Киргизии Кундуз Жолдубаева написала на своей странице в Facebook о том, что сторонникам Алмазбека Атамбаева якобы стало известно о готовящемся силовом захвате политика.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уже трижды вызывался на допрос в главное следственное управление МВД республики в качестве свидетеля. Согласно законодательству Киргизии, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.

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