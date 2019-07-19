Кабул, , 08:43 — REGNUM

Сегодня, 19 июля, в столице Афганистана прогремел взрыв. Как сообщает телеканал AlArabiya, взрывное устройство сработало у входа в Кабульский университет, когда у здания собирались студенты, пришедшие сдавать экзамены.

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Как заявили в региональном министерстве здравоохранения, в больницу были доставлены два погибших и 10 раненых. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человека, а количество пострадавших достигло 26, сообщает агентство Pajhwok.

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https://twitter.com/pajhwok/status/1152081327568457728

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2019 года боевики совершили нападение на гостиницу в городе Калайи-Нау на северо-западе Афганистана, погибли четыре человека, ещё девять человек пострадали. Ответственность за кровавую акцию взяли на себя террористы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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