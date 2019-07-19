Иркутск, , 08:45 — REGNUM

Министр просвещения РФ Ольга Васильева работает сегодня, 19 июля, в Иркутской области. Как сообщает официальный сайт региона, она уже побывала в нескольких школах и детских садах Нижнеудинска, наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения.

Это, в частности, здание детского сада №3, которое, по предварительным данным, после проведенного инструментального обследования подлежит сносу. Пока решается вопрос, 108 воспитанников этого дошкольного заведения перераспределены по другим дошкольным образовательным организациями города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Также вода повредила 39 социально значимых построек. Сегодня, 19 июля, Иркутскую область вновь посетил российский президент Владимир Путин. Как и 29 июня, он намерен встретиться с пострадавшими от наводнения и провести совещание с членами правительства и руководителями области в Братске.