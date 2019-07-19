Сана, , 08:37 — REGNUM

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ не выполняют своих обязательств по финансированию гуманитарных миссий в Йемене, об этом 19 июля сообщает Al Jazeera.

«Те, кто дал самые щедрые обещания, до сих пор не выполнили их» , — подчеркнул Лоукок, имея в виду арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

Эксперт подчеркнул, что без денежных средств, обещанных рядом стран, нет возможности осуществлять гуманитарную миссию. В настоящее время собрано лишь 34% от обещанной суммы.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Мансура Хади, бежавшего в Саудовскую Аравию. В 2015 году в страну вторглась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия.

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