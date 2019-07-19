Сана, 19 июля 2019, 08:37 — REGNUM
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ не выполняют своих обязательств по финансированию гуманитарных миссий в Йемене, об этом 19 июля сообщает Al Jazeera.
Эксперт подчеркнул, что без денежных средств, обещанных рядом стран, нет возможности осуществлять гуманитарную миссию. В настоящее время собрано лишь 34% от обещанной суммы.
Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Мансура Хади, бежавшего в Саудовскую Аравию. В 2015 году в страну вторглась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия.
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