Президент России Владимир Путин проводит в Иркутской области совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. В пострадавшем от мощного наводнения регионе он собирает федеральных чиновников уже второй раз за месяц.

В совещании участвуют члены правительства страны, главы различных ведомств, а также руководители муниципалитетов.

Напомним, наводнение обрушилось на Приангарье в июне. Его спровоцировали длительные ливни, реки просто вышли из берегов. 28 человек погибли.

Часть территорий до сих пор остаются затопленными.