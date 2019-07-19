19 Июля
12:58
В самом начале Владимир Путин напомнил собравшимся о том, что было поручено сделать после наводнения. И попросил отчитаться о том, что уже было сделано.
12:58
Совещание прошло в Братске.
Президент России Владимир Путин проводит в Иркутской области совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. В пострадавшем от мощного наводнения регионе он собирает федеральных чиновников уже второй раз за месяц.
В совещании участвуют члены правительства страны, главы различных ведомств, а также руководители муниципалитетов.
Напомним, наводнение обрушилось на Приангарье в июне. Его спровоцировали длительные ливни, реки просто вышли из берегов. 28 человек погибли.
Часть территорий до сих пор остаются затопленными.