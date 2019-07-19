Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM

Абдрашид Жукенов назначен председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана, сообщили 18 июля в пресс-службе Верховного суда республики.

Нового председателя коллегии коллективу высшего судебного органа представил и. о. председателя Верховного суда Казахстана Айгуль Кыдырбаева. Она отметила, что ранее Жукенов уже возглавлял коллегию по уголовным делам.

Абдрашид Жукенов родился в 1959 году в Талды-Курганской области КазССР. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. С 2005 по 2010 году возглавлял коллегию по уголовным делам Верховного суда Казахстана.