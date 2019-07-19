Додома, , 08:19 — REGNUM

Правительства Танзании и Уганды намерены продолжить тесное сотрудничество в области торговли и развития экономики, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Танзании Дамаса Ндумбаро от 18 июля.

Ндумбаро сообщил о намерении направлять учителей языка суахили в соседнюю страну во время пресс-конференции, посвященной первой встрече торговой платформы Танзании и Уганды.

«Торговля между Танзанией и Угандой возросла со 178 миллиардов танзанийских шиллингов (более 77,5 миллионов долларов США) в 2015 году до 358 миллиардов танзанийских шиллингов (более 156 миллионов долларов США) в 2018 году, частному сектору следует разработать стратегию отправки учителей суахили в Уганду», — заявил замминистра иностранных дел.

Кроме того, Танзания и Уганда подписали соглашение о строительстве нефтепровода из Уганды в Тангу, строительстве газопровода и железной дороги, которая облегчит транспортировку товаров предпринимателей из обеих стран.