Берлин, , 08:15 — REGNUM

Ограничительные меры в отношении России, введенные после воссоединения с Крымом и начала гражданской войны на Украине, необходимо сохранить. Об этом сообщила новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию La Repubblica.

По ее словам, Российская Федерация, которая якобы пытается как «можно сильнее разделить Европу», настроена враждебно к странам Запада.

«Кремль не прощает слабости, — сказала Урсула фон дер Ляйен. — С позиции силы мы (страны ЕС) должны поддерживать санкции (в отношении Российской Федерации) и в то же время предлагать диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру экс-министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии утвердил Европейский парламент 16 июля 2019 г. На этом посту Урсула фон дер Ляйен сменила Жан-Клода Юнкера, мандат которого истекает 31 октября 2019 года.

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