Москва, , 08:08 — REGNUM

Дели не теряет заинтересованности к самолётам пятого поколения, произведённым в России. Как заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа, Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы Су-57. Однако это произойдёт не ранее, чем эти истребители будут поставлены на вооружение ВСК России.

Читайте также: Глава ВВС Индии: мы можем нанести авиаудар при любых погодных условиях

«Мы готовы рассматривать его (Су-57 — прим. ИА REGNUM ) на предмет приобретения после того, как увидим его в деле», — уточнил главком ВВС Индии в интервью «Красной звезде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в феврале 2019 года, об «очень серьёзном» интересе представителей Индии к истребителю пятого поколения Су-57, разработанному в Российской Федерации, заявлял директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

Также по теме: Истребитель Су-57 заинтересовал Индию — «Ростех»

Напомним, в 2019 году Министерство обороны РФ на форуме «Армия-2019» заключило госконтракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 (проект Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации). Планируется, что первую партию из 12 истребителей Су-57 Воздушно-космические силы России получат уже в текущем году.