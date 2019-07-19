Эрбиль, Ирак, 19 июля 2019, 08:15 — REGNUM
Представитель курдской региональной администрации Ирака Джойтар Адил заявил, что нападение на ресторан в Эрбиле — заранее спланированный террористический акт, об этом 18 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Региональные чиновники также подчеркнули, что достигли прогресса в расследовании преступления.
Напомним, 17 июля в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль было совершено нападение на один из местных ресторанов, в результате стрельбы погибли три человека, включая заместителя генерального консула Турции в регионе.
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