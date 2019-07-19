Москва, , 08:13 — REGNUM

Умерить свои амбиции по планам на транзит газа из России призвал компанию «Нафтогаз Украины» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, «Нафтогаз» находится не в том положении, чтобы выдвигать России какие-либо условия по транзиту. Он отметил тот факт, что контракт с российской стороной по транзиту газа в Европу закончится через полгода.

«А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа», — считает Пушков.

Напомним, 18 июля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о согласии украинской стороны на вариант, предложенный вице-президентом Еврокомисии Марошем Шефчовичем по транзиту газа из России. Он также выразил желание Киева начать работы по составлению соглашения по реализации этого варианта при согласии Москвы.

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