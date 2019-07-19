Вена, , 08:00 — REGNUM

Австрийская правопопулистская партия «Альянс за будущее Австрии» (Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ) предложила сделать своим лидером представителя «Идентаристского движения» Мартина Зеллнера, которого прокуратура Австрии подозревает в знакомстве с австралийским террористом Брентоном Таррантом. Об этом пишет газета Kurier.

Генеральный секретарь BZÖ Карлхайнц Клемент рассказал газете, что встречался с Зеллнером и обнаружил сходство взглядов по многим вопросам. Он предложил ему возглавить партийный список на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента Австрии. Выборы пройдут в сентябре.

«Для меня он один из самых больших политических талантов Австрии. Поэтому он был бы для меня идеальным первым номером в федеральном списке», — сказал Клемент.

Мартин Зеллнер опубликовал на своих страницах видео, в котором высказался в поддержку BZÖ. Однако предложение Клемента он не принял. Зеллнер сказал, что в данный момент для него важно очистить свою репутацию после озвученных подозрений со стороны австрийской прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года в доме Зеллнера прошли обыски. В начале 2018 года его общественно-политическая организация получила денежный перевод от Брентона Тарранта, который впоследствии совершил теракт в мечетях Новой Зеландии. Зеллнер уверяет, что кроме этого добровольного пожертвования его и «Идентаристское движение» с этим человеком ничего не связывает.

«Альянс за будущее Австрии» был создан в 2005 году политиками, отколовшимися от Австрийской партии свободы, которая в данный момент является третьей по силе в стране. В последние годы BZÖ не представлена ни в парламенте, ни в ландтагах.

Читайте также: В Германии признали «Идентаристское движение» экстремистским

Читайте ранее в этом сюжете: Австрийских правых могли предупреждать об обысках — прокуратура Австрии