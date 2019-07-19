Анкара, 19 июля 2019, 08:00 — REGNUM
ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака после убийства дипломата в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль, об этом 19 июля сообщает Al Jazeera.
19 июля в курдской автономии неизвестный совершил нападение на один из ресторанов в Эрбиле, в результате стрельбы погиб заместитель генерального консула Турции в регионе.
Несмотря на то, что ответственность за преступление не взяла ни одна группировка, Анкара обвинила в нападении членов Рабочей партии Курдистана.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, курды преследуются правительством страны за мечту о собственной автономии в рамках государства.
Противостояние продолжается с 1984 года, за многие десятилетия в конфликте погибли свыше 40 тыс. человек.
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