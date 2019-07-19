Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM

В избирательную комиссию Екатеринбурга поступили документы о проведении референдума о статусе земельного участка, на котором планировалось строить храм в честь святой великомученицы Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского избиркома.

В инициативную группу о проведении плебисцита входит 11 человек. На голосование предлагается вынести вопрос о статусе земельного участка возле Свердловского драматического театра: он будет либо общего пользования, либо религиозного назначения.

В избиркоме уточнили, что по итогам рассмотрения документов сформирована рабочая группа, предложенный вопрос отправлен для согласования в городскую думу Екатеринбурга. Итоги проверки рабочая группа представит 31 июля на очередном заседании.

Напомним, что на данный момент, указанный земельный участок имеет статус земли религиозного назначения. Решение об этом было принято в 2018 году городской думой Екатеринбурга и формально нет никаких препятствий для начала строительства храма на данной территории. Его возведение планировали начать в мае 2019 года, но из-за активных уличных протестов строительство было остановлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге уже осуществлялись попытки провести референдум по вопросу строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины на месте сквера возле Драмтеатра. Однако в предыдущих случаях инициаторы плебисцита получали отказ.

Отметим, что на данный момент мэрия Екатеринбурга также проводит подготовительные мероприятия перед проведением опроса жителей, в ходе которого предлагается определить место строительства храма.

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