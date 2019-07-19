Новосибирск, 19 июля 2019, 07:43 — REGNUM
Новосибирск будет закупать автобусы и технику для уборки улиц в Белоруссии, соглашение уже заключено. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте «мэр города Анатолий Локоть.
Отметим, что тема уборки городских улиц в Новосибирске периодически становится основанием для критики со стороны горожан. Жители города обращают внимание властей на то, что зимой дороги плохо чистятся от снега и наледи, а весной песко-соляная смесь, которой посыпают дороги и тротуары, превращается в пыль.
Ранее ИА REGNUMсообщало, что власти Новосибирской области и Белоруссии договорились о проведении 39 мероприятий, направленных на активизацию сотрудничества в различных сферах. В том числе белорусские организации будут привлечены к реализации проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске, который сегодня является одним из приоритетных направлений работы в регионе.
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