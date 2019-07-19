Новосибирск, , 07:43 — REGNUM

Новосибирск будет закупать автобусы и технику для уборки улиц в Белоруссии, соглашение уже заключено. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте «мэр города Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть «У наших городов исторически сложились дружественные отношения. На VI Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге мы подписали план сотрудничества на ближайшие два года. В него входит закупка белорусских автобусов МАЗ, модернизация трамваев на базе совместного предприятия «БКМ Сибирь», закупка техники для уборки улиц, тротуаров, придомовых территорий, проведение традиционной ярмарки белорусских товаров, обмен делегациями патриотических клубов «Пост № 1». Кроме того, новое руководство завода МАЗ предложило открыть сервисный центр в Новосибирске. Также есть инициатива создать в нашем городе центр локальной сборки коммунальной техники. Белорусы готовы поставлять комплектующие для машин, а сбор будет осуществляться у нас. Мы готовы прорабатывать все варианты. Убеждён, что хорошим стимулом для развития отношений станет возобновление прямого рейса Новосибирск — Минск».

Отметим, что тема уборки городских улиц в Новосибирске периодически становится основанием для критики со стороны горожан. Жители города обращают внимание властей на то, что зимой дороги плохо чистятся от снега и наледи, а весной песко-соляная смесь, которой посыпают дороги и тротуары, превращается в пыль.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что власти Новосибирской области и Белоруссии договорились о проведении 39 мероприятий, направленных на активизацию сотрудничества в различных сферах. В том числе белорусские организации будут привлечены к реализации проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске, который сегодня является одним из приоритетных направлений работы в регионе.

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