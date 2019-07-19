Москва, , 07:42 — REGNUM

Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» так же, как и подводный беспилотник «Посейдон», являются «оружием возмездия». Об этом заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

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Леонков на портале «Русское оружие» напомнил о критике в адрес стратегической межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» из-за её дозвуковой скорости, а также заметного «радиоактивного выхлопа», что делает её уязвимой перед любым средством ПВО. Однако, поясняет эксперт, в обычных условиях эту ракету никто и не планирует использовать.

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«Это оружие возмездия, оружие которое будет применяться после того, как по территории агрессора «отработают» боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР)», — отмечает Леонков.

То есть задачей «Буревестника» будет полное уничтожение «остатков военной и гражданской инфраструктуры» в глубине территории «страны-агрессора». В свою очередь, «Посейдоны» ударят по прибрежным объектам.

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Как сообщало ИА REGNUM, образцы стратегического вооружения, которые ранее были засекречены, президент РФ Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года во время выступления с обращением к членам Федерального собрания. Тогда глава государства заявил о разработке в России «беспилотных» подводных аппаратов, показал запуск тяжёлой жидкостной ракеты «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», а также продемонстрировал ракету «Буревестник» и беспилотник «Посейдон». И ракета, и беспилотник оснащены компактным ядерным реактором, позволяющим им перемещаться в пространстве в течение неограниченного времени и преодолевать любые расстояния.

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