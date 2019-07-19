Киев, , 07:44 — REGNUM

Украина рассматривает возможность покупки у Польши двух польских ракетных катеров проекта 1241РЭ, которые были списаны в 2013 году. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал».

Сообщается, что ракетные катера ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) были переданы в 2013 году Агентству военного имущества и затем выставлены на продажу. Их стоимость оценивалась в 800 000 злотых (13,3 млн рублей).

По информации портала, судна уже осмотрели представители ВМС Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце весны 2019 года у новых десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» ВМС Украины были обнаружены серьезные недостатки. Судна давали крен и не могли развивать высокую скорость.

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