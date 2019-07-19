Страсбург, Франция, , 07:29 — REGNUM

Украинского политика Петра Порошенко, который ранее проиграл на президентских выборах — 2019 на Украине, не пустили в зал заседаний Европейского парламента. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на фотографии с мероприятия.

По данным журналистов издания, бывшему украинскому лидеру, который прибыл в составе украинской делегации в Страсбург (Франция), выделили место на галерке.

«Порошенко… не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке», — передает издание.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля юрист, экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов на своей странице в «Фейсбук» сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос к следователям Государственного бюро расследований (ГБР).

По его словам, в ближайшее время Порошенко, вероятно, вручат «новую повестку и решение о принудительном приводе».

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