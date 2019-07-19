Нур-Султан, 19 июля 2019, 07:31 — REGNUM
Бейбит Исабаев назначен руководителем представительства президента Казахстана в парламенте. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 19 июля в пресс-службе главы государства.
Этим же указом Исабаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Азербайджане. Ранее представительство возглавлял Кайрат Нурпеисов.
Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года в Алма-Атинской области КазССР. В 1999 году окончил дипломатическую академию МИД Казахстана. Должность посла в Азербайджане занимает с 16 марта 2015 года.
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