Оренбург, , 07:43 — REGNUM

Оренбургская и Минская области в рамках VI Форума регионов России и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает расширение и укрепление межрегионального и межмуниципального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. Документ о партнёрстве завизировали врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер и председатель исполкома Минской области Анатолий Исаченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Республика Беларусь и ее регионы являются для Оренбургской области ключевыми стратегическими партнерами. Мы подписали соглашение с Минским облисполкомом. Оно придаст новый импульс производственному, торговому и гуманитарному взаимодействию городов и районов Минской области с муниципальными образованиями Оренбуржья — Бузулукским и Оренбургским районами, Соль-Илецким городским округом и городом Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество с регионами Республики Беларусь, мы развиваем экономику Оренбуржья», — отметил Денис Паслер.

VI Форум регионов двух стран проходил под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и был посвящён межрегиональным связям Беларуси и России, составляющим основу единого культурного и гуманитарного пространства братских народов.

Стоит отметить, объём взаимной торговли Оренбургской области и Белоруссии по итогам 2018 года составил 383 млн долларов США с ростом на 6,5% к предыдущему году. За пять месяцев 2019 года объем составил 70,3 млн долларов США с перспективой выхода на показатели предыдущего года и превышения их.

На территории Оренбуржья зарегистрировано 12 совместных предприятий с участием белорусского капитала. Осуществляют деятельность семь торговых центров «Белвест», четыре фирменных магазина фирмы «Милавица», три полноценных дилерских центра по продажам техники белорусского производства и её сервисному обслуживанию.