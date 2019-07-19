Вашингтон, , 07:24 — REGNUM

В Соединённых Штатах вновь предлагают ввести новые санкции против России. На этот раз ограничительные меры коснутся сотрудников Службы безопасности России. Соответствующий законопроект внесла в палату представителей Конгресса США группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США.

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Поводом для таких действий против России стало задержание украинских моряков в Керченском проливе. В совместном заявлении авторы инициативы отмечают, что Конгресс США продолжает «решительно осуждать нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков».

Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу с РФ и были задержаны российскими пограничниками за провокации в Керченском проливе. Накануне Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок нахождения под стражей 24 членам экипажей задержанных судов.

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