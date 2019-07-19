Нур-Султан, , 07:20 — REGNUM

Аружан Саин назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 18 июля в пресс-службе главы государства.

«Надеюсь на ее плодотворную работу. Выражаю благодарность сенатору Сауле Айтпаевой (прежнему омбудсмену — примечание ИА REGNUM ) за работу на этом посту», — написал президент на своей странице в Twitter.

Аружан Саин родилась 10 августа 1976 года в Кызыл-Орде КазССР. В настоящее время Саин является активным общественным деятелем в Казахстане, возглавляет благотворительный фонд, добровольное общество «Милосердие». С 1993 по 2011 год работала телеведущей на различных телеканалах.