Пермь, , 07:11 — REGNUM

В Пермском крае прекращено уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Ивана Огородова и действующего заместителя министра сельского хозяйства Людмилы Ковровой. Состава преступления не обнаружено, сообщают СМИ.

Бывший министр сообщил, что ему о решении следствия пока ничего не известно, отмечает издание «Коммерсантъ». Добавим, это второе уголовное дело в отношении экс-главы минсельхоза. В нем речь шла о выделении субсидий на сумму, превышающую 200 млн рублей, для ООО «Свинокомплекс «Пермский».

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Примечательно, что и в первом уголовном деле, которое также прекратили по реабилитирующим основаниям, тоже в центре внимания силовиков были субсидии. Около 19 млн рублей получила птицефабрика «Менделеевская». За необоснованное уголовное преследование экс-глава минсельхоза требовал компенсацию в 10 млн рублей, но суд вынес решение о возмещении 80 тыс. рублей.