Серов, Свердловская область, , 06:02 — REGNUM

В Свердловской области на довыборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу зарегистрированы пять кандидатов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Официально кандидатами стали Габбас Даутов (КПРФ), Евгения Чудновец (ЛДПР), Алексей Коровкин и Дмитрий Зенов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»). Первым кандидатом, получившим регистрацию, стала выдвиженка партии «Яблоко», педагог Ирина Скачкова.

В ближайшее время регистрацию может получить биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»). Напомним, выборы пройдут 8 сентября.