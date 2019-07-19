Вашингтон, , 04:13 — REGNUM

Шесть новых ледоколов нужны американскому флоту для конкуренции с Россией в Арктике, заявил Дэниэл Абель, глава береговой охраны Штатов, на конференции по влиянию таяния арктических льдов.

По словам Абеля, из шести необходимых ледоколов три должны быть тяжёлыми. При этом сейчас у американского флота в Арктике есть только один 40-летний ледокол Polar Star.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля Пентагон подписал контракт на $82 млн по модернизации в Арктике спутниковой связи.

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