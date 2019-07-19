Санкт-Петербург, , 03:55 — REGNUM

Искреннюю заинтересованность в том, чтобы на Украине был мир, почувствовал на заседание Европарламента глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Санкт-Петербурге.

Медведчук отметил: и его соратники и депутаты ЕП отметили, что «произошёл момент, когда покончили с монополией «партии войны» давать информацию в отношении ситуации в Украине — монополии, которая была при власти Петра Порошенко (экс-президент Украины).

«Вот эта монополия была завершена, потому что вчера депутаты Европарламента услышали точку зрения другой части Украины, точку зрения «партии мира», точку зрения того, как необходимо сегодня поступить для того, чтобы мир действительно наступил», — сказал Медведчук.

Напомним, 18 июля в Страсбурге (Франция) прошло заседание ЕП по Украине. Порошенко выложил в соцсети фото, где он наблюдает за происходящим на заседании с галёрки.

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