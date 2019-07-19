Рабат, , 04:16 — REGNUM

Суд в марроканском Сале признал виновными троих человек, убивших двух туристок из Скандинавии, и приговорил их к смертной казни, сообщает агентство Maghreb Arabe Press.

Сообщается, что представшие перед судом 25-летний торговец Абдессамад Эжжуд и двое его сообщников были приговорены к смертной казни. Еще один из сообщников — Юнес Хайяли — получил пожизненный срок. Их признали виновными в создании группировки с целью подготовки терактов, покушении на убийство, хранении огнестрельного оружия и попытке изготовления взрывчатых веществ.

Также по этому делу 20 человек получили длительные тюремные сроки — от пяти до 30 лет. По версии следствия, все подсудимые являлись сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Марокко были обнаружены тела 24-летней туристки из Дании и ее 28-летней подруги из Норвегии. Убийцы распространили в интернете видеозапись с моментом расправы над девушками. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс в Марокко, в конце декабря в королевстве проходили митинги, осуждавшие терроризм. После обнаружения тел девушек было арестовано более 20 человек.

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