Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM

Экс-руководитель центра по борьбе с терроризмом разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Дэвид Кэттлер займет пост помощника генсека НАТО Йенса Столтенберга по вопросам разведки, сообщает газета The New York Times.

Предполагается, что Кэттлер сменит на этом посту представителя ФРГ Арнда Фрейтага фон Лорингхофена, который занимал эту должность с момента ее создания в октябре 2016 года. Газета отмечает, что информация о грядущем назначении Кэттлера была подтверждена официальным представителем Североатлантического альянса Оаной Лунгеску. Официально о его назначении будет объявлено позднее.

Отмечается, что в сферу деятельности помощника генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности входит работа по улучшению обмена разведдаными между странами — членами альянса. Также в зону его ответственности входит улучшение обмена данными в области борьбы с терроризмом.