Триполи, , 03:56 — REGNUM

Международный аэропорт «Митига» ливийской столицы Триполи прекращал работу из-за ракетного обстрела, сообщает пресс-служба воздушной гавани на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что аэропорт был вынужден прекратить работу из-за того, что подвергся ракетной атаке. При обстреле никто из работников воздушной гавани или пассажиров не пострадал. Позднее, спустя несколько часов, аэропорт вновь возобновил прием и отправку воздушных рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, которая удерживает восточную часть Ливии и часть юго страны, маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи. Он собирался изгнать из ливийской столицы силы, лояльные правительству национального согласия, признанного ООН.

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