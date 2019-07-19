Санкт-Петербург, , 02:34 — REGNUM

Интеграционные процессы предложил развивать Москве белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления на пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.

Лукашенко рассказал о договорённостях об интеграции между Москвой и Минском, которых уже удалось достичь. Интеграция касается как гуманитарной сферы, так и экономического сотрудничества.

«Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер нашей договорённости на высшем уровне проявляется на уровне сотрудничества между регионами», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что руководителям регионов надо сказать «спасибо», поскольку если бы не их работа, не было бы союза между Россией и Белоруссией. Именно руководители регионов, подчеркнул Лукашенко, в своё время спасли проект Союзного государства.

«И мы обязаны сегодня уже, на новом этапе нашего развития, сделать всё, чтобы этот проект не просто сохранить, но и приумножить, о чём мы сегодня с президентом [РФ Владимиром Путиным] и говорили», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что это — кропотливая и адресная работа. Она обогащает двустороннее сотрудничество Минска и Москвы, приносит белорусскому и русскому народам уверенность в завтрашнем дне.

«В этом и есть суть интеграции: заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия и достижения социально-экономического прогресса обоих государств», — сказал Лукашенко.

Напомним, 18 июля VI Форум «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил Белоруссии присоединиться к форуму рабочих профессий