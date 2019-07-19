Париж, , 01:42 — REGNUM

Место на балконе было выделено бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, который пришёл в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Пётр Порошенко на галёрке Европарламента Facebook.com/pg/petroporoshenko

Экс-главу Украины, который прибыл в Страсбург (Франция) в составе украинской делегации, в зал не пригласили. Заседание 17 июля он слушал через наушники, сидя «на галёрке». В списке приглашённых на заседание Порошенко указан не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 17 июля заявил, что делегация, в составе которой он побывал на заседании ЕП, призвала депутатов усилить антироссийские санкции.

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