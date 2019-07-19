Амстердам, , 03:04 — REGNUM

Нидерланды планируют закупить еще восемь-девять американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр обороны страны Анк Бейлевелд, сообщает Dutch News.

По его словам, стоимость сделки на закупку новых самолетов составляет от 600 до 700 млн евро. Точное число самолетов, которые закупят Нидерланды, будет зависеть от обменного курса доллара США к евро.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 июля Израиль получил еще два американских истребителя пятого поколения F-35I. В настоящее время Израиль располагает уже шестнадцатью такими истребителями. К 2020 году Израиль планирует увеличить количество этих боевых машин до 20.

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