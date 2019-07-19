Тирасполь, , 01:20 — REGNUM

Молдавия угрожает введением санкций против представителей Приднестровья, перекрытием трассы Кишинев-Тирасполь и движения через пункт пропуска «Бендеры». Как передает ИА REGNUM, Молдавия заявила, что это станет ответом на изменение приднестровцами инфраструктуры в пункте пропуска «Бендеры».

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков считает опасными и недопустимыми такие угрозы, поскольку реализация таких шагов будет означать нарушение прав и свобод жителей ПМР. «Нарушение прав человека даже на тех территориях, которые пока не признаны, невозможны. Это решение ООН, и в этой части права людей должны быть соблюдены. Перекрывать дороги, создавать помехи для передвижения людей категорически запрещает и соглашение 1992 года», — заявил Беляков.

По его словам, приднестровская сторона в свою очередь никаких санкций и ограничений не вводит. «Если есть какие-то элементы контроля, то такие же есть и на молдавской сторонеи», — отметил сопредседатель.

Отметим, что Приднестровье на прошлой неделе наоборот пошло на увеличение количества полос на ТПП «Бендеры» для туристов. Оформление на них планируется осуществлять в ускоренном порядке.

Приднестровская делегация в ОКК, между тем, поинтересовалась, как подобные заявления одной из сторон конфликта оцениваются представителями Российской Федерации, ОБСЕ и Украины в ОКК, особенно учитывая в целом положительную реакцию Миссии ОБСЕ на отдельные шаги Приднестровья по упрощению пропускного режима.