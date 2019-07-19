Тегеран, , 09:33 — REGNUM

Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна не нуждается в принятии условий Парижского соглашения, так как у Ирана достаточно собственных сил для охраны окружающей среды, сообщает иранское новостное агентство Tasnim News Agency.

На встрече с иранскими экологами в Тегеране, которая состоялась в прошедшую субботу, 13 июля 2019 года, Раиси заявил, что Иран самостоятельно разработал необходимые стратегии защиты окружающей среды.

« При наличии таких собственных разработок, у нас нет необходимости в принятии условий Парижского соглашения », — заявил высокопоставленный иранский чиновник.

Хотя международное сотрудничество в области охраны окружающей среды необходимо, в самом Иране прошло большое количество интеллектуальных и религиозных дискуссий по экологическим вопросам, которые, по словам верховного судьи, привели к единодушному решению:

«Нам не нужно выходить на эту арену (Парижское соглашение), по крайней мере сейчас».

Он также подчеркнул значимость экологической дипломатии, заявив, что Иран тесно взаимодействует с 15-ю соседними государствами по этому вопросу.

В ноябре 2015 года лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выступил с докладом, в котором рассказал о 15 природоохранных стратегиях, разработанных при содействии Совета определения политической целесообразности, как этого требует первый пункт статьи 110 Конституции Исламской Республики Иран.

Как сообщается в докладе, общая политика Ирана в области охраны природы требует криминализации разрушения окружающей среды страны и наказания загрязнителей и разрушителей природных ландшафтов.

Ключевыми направлениями экологической политики Ирана также признаны управление изменением климата, противодействие экологическим угрозам таким, как опустынивание, засуха, пылевые бури, бактериальное и радиоактивное загрязнение, а также изучение и управление новыми экологическими явлениями.

Власти Ирана считают необходимым расширения «зеленой экономики» и делают особый акцент на производстве экологически чистой энергии, чистых сельскохозяйственных продуктов, управлении отходами, а также на развитие «зеленой» общественного транспорта. Они также призывают усилить иранскую экологическую дипломатию путем создания региональных органов по борьбе с пылью и загрязнением воды, а за счёт укрепления двустороннего, многостороннего, регионального и международного сотрудничества в области окружающей среды. Экологическая политика Ирана также предполагает эффективное использование международных возможностей и стимулов на пути к созданию низкоуглеродной экономики и для содействия развитию технологий и инноваций.

В то же время руководство Ирана ранее заявляло, что считает выход США из Парижского соглашения как крупнейшего загрязнителя атмосферы планеты недопустимым и безответственным.