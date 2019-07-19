Москва, , 00:27 — REGNUM

Поручение разработать дополнительные механизмы обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень дохода, на условиях его сохранения в публичной собственности дал правительству президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Жильё и деньги

В перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства поручение о жилье для малоимущих стоит первым пунктом.

Отмечается, что поручение даётся «в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объёмов строительства жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Кроме разработки механизмов обеспечения жильём президент поручил правительству обеспечить «централизацию на уровне субъектов РФ функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования».

Поручение должно быть выполнено к 10 октября 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: За два года резко выросло число граждан РФ, купивших жилье за границей