Киев, , 23:57 — REGNUM

Киев предлагает Москве в качестве встречных шагов доброй воли одновременно освободить из-под стражи осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова и арестованного на Украине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 18 июля сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

По её словам, в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной убеждённости в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина могло бы послужить первым шагом к нормализации отношений между Москвой и Киевом. При этом он добавил, что в целом, «любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».