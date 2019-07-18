* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Амстердам, , 23:27 — REGNUM

Среди муниципальных молодёжных работников в г. Гааге обнаружены лица с салафитскими симпатиями. Речь идёт о работниках марокканского происхождения, которые занимаются с молодёжью в проблемных кварталах Трансваал (Transvaal) и Схилдерсвайк (Schilderswijk). 90% населения в этих кварталах неголландского происхождения. Преобладают выходцы из Марокко и Турции.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Указанные молодёжные работники откровенно признаются в том, что они они салафиты. По сведениям полиции, они распространяют ИГИЛовскую (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) пропаганду, дают рекомендации, как избежать внимания со стороны служб безопасности, и призывают молодёжь вести «правильный» образ жизни. Полиция перестала делиться информацией с молодёжными работниками из опасения утечек. Пятеро молодёжных работников, по сведениям СМИ, в настоящее время находятся под наблюдением спецслужб.

Тем временем в г. Роттердам муниципальные работники, ответственные за борьбу с радикализацией (т.е. увлечением радикальным исламом), уличены в том, что они сами являются приверженцами радикального ислама. Согласно сообщениям СМИ, ряд сотрудников муниципального управления безопасности поддерживает связи с таковыми учреждениями в городе.