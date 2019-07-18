Москва, , 23:11 — REGNUM

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает, что в связи с избранием Владимира Зеленского президентом Украины и проведением в этой стране досрочных выборов в Верховную раду появилось «окно возможностей» для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в опубликованном 18 июля интервью газете «Коммерсантъ».

"Сейчас у нас есть окно возможностей, и я призываю все стороны воспользоваться этим. Нет смысла делать упор на поиске виновных. Нужно проявить политическую волю и двигаться вперёд к полной имплементации всех положений Минских договорённостей», — отметил он.

Генсек ОБСЕ назвал начавшееся разведение сил у Станицы Луганской «хорошей отправной точкой» для дальнейшего разведения сил, в том числе в районе Петровского и Золотого.

Как передавало ИА REGNUM, накануне участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах в Минске достигли договорённости об установлении бессрочного перемирия с 21 июля, а также о подготовке большого обмена пленными и восстановлении разрушенного моста в Станице Луганской на линии разграничения.