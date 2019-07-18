Вашингтон, , 22:52 — REGNUM

Четыре компании из Китая и одна бельгийская компания попали под санкции Вашингтона в отношении Тегерана, следует из пресс-релиза министерства финансов США.

В сообщении отмечается, что новые ограничительные меры направлены на пресечение деятельности «сети подставных компаний и агентов, причастных к поставкам материалов двойного назначения для нужд находящихся под санкциями секторов ядерной программы Ирана».

Напомним, ранее сегодня США ввели дополнительные санкции против Тегерана, включив в чёрный список семь компаний и пять граждан Ирана, связанных, по мнению Вашингтона, с Иранской компанией центрифужных технологий. Данное предприятие производит центрифуги для объектов, принадлежащих Организации по атомной энергии Ирана.

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