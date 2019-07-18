Вашингтон, , 22:42 — REGNUM

Вашингтон принял решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно сообщению, в чёрный список дополнительно включены пять граждан Ирана, а также семь компаний.

Отношения Вашингтона и Тегерана в последние месяцы серьёзно осложнились после решения президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года.

После разрыва сделки Белый дом начал вводить односторонние ограничительные меры против Ирана, а затем направил в регион Персидского залива авианосную группу.

Ранее сегодня стало известно, что боевой корабль ВМС США сбил иранский беспилотный летательный аппарат в Ормузском проливе.

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