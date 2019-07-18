Вашингтон, , 22:36 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 июля, заявил, что боевой корабль военно-морских сил Соединённых Штатов сбил иранский беспилотный летательный аппарат в Ормузском проливе.

По словам Трампа, иранский БПЛА приблизился к американскому боевому кораблю на расстояние в 900 метров, после чего корабль ВМС США открыл огонь.

«Беспилотник был тотчас уничтожен», — заявил американский президент.

Он также подчеркнул, что иранский БПЛА представлял угрозу для американского боевого корабля.

Кроме того, Трамп призвал другие страны защищать свои корабли.