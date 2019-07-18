Вашингтон, 18 июля 2019, 22:36 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 июля, заявил, что боевой корабль военно-морских сил Соединённых Штатов сбил иранский беспилотный летательный аппарат в Ормузском проливе.
По словам Трампа, иранский БПЛА приблизился к американскому боевому кораблю на расстояние в 900 метров, после чего корабль ВМС США открыл огонь.
«Беспилотник был тотчас уничтожен», — заявил американский президент.
Он также подчеркнул, что иранский БПЛА представлял угрозу для американского боевого корабля.
Кроме того, Трамп призвал другие страны защищать свои корабли.