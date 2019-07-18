Берлин, , 22:33 — REGNUM

Экс-министр обороны ФРГ и будущий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена покинуть пост зампредседателя правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом она сообщила в опубликованном 18 июля интервью изданию RND.

По словам фон дер Ляйен, она уже проинформировала о своём решении председателя ХДС и намерена официально покинуть должность на ближайшем съезде партии.

Напомним, Европарламент на заседании 16 июля утвердил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии. Она сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера, мандат которого истекает 31 октября 2019 года.

Накануне голосования фон дер Ляйен объявила об уходе с поста главы оборонного ведомства ФРГ, заявив, что намерена «употребить все свои силы на пользу Европы», независимо от того, удастся ли ей «завоевать доверие Европарламента».

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