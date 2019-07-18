Севастополь, 18 июля 2019, 20:07 — REGNUM
Опасения местных наблюдателей, о которых ИА REGNUM писало 17 июля, оправдались: политическая карьера нового севастопольского врио Михаила Развожаева началась с предвыборного скандала. Сначала снялась с выборов вся верхушка «Партии пенсионеров» — как предполагается, из-за давления из центра. Затем прошла информация, что с выборов могут снять партии «Родина» и «Зелёные» — у них, по мнению местных экспертов, были хорошие шансы на прохождение в местный парламент. Однако первый удар был нанесён по другой непарламентской силе, чей рейтинг тоже сулил ей мандаты в Заксобрании.
Как сообщило издание «Форпост», Севастопольская городская избирательная комиссия признала недействительными все 1722 подписи, собранные «Партией Дела». По словам председателя Севизбиркома Сергея Даниленко, «основная ошибка, которую допустила «Партия Дела», это то, что в подписном листе не указаны первые три фамилии кандидатов списка партии».
Более того, объявив в день заседания рабочей группы по проверке подписных листов о том, что партии будет отказано в регистрации, Сергей Даниленко грубо нарушил регламент. На это указывает секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. «По итогам заседания по проверке подписей рабочая группа выносит лишь свои рекомендации. Решение коллегиально принимается на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии, которое у нас, на минуточку, назначено на 21 июля, — подчеркнул он. — То есть господин Даниленко взял на себя ответственность заявлять о том, что решение принято, хотя никакого решения ещё и в помине нет!»
Впрочем, такая предвзятость неудивительна, как подчёркивает Лапушкин, глава севастопольского избиркома, не входивший в состав проверявших подписи членов избиркома, активно интересовался ходом проверки. По свидетельству представителей «Партии Дела», Даниленко специально зашёл в помещение, где проходила проверка, и между ним и одним из членов избиркома произошёл диалог, в ходе которого он интересовался количеством выявленных нарушений.
Тем не менее 26 забракованных листов — это результат, который (при возможно допустимом браке на 172 листах) гарантирует стопроцентное прохождение проверки и регистрацию списка, подчёркивает Лапушкин.