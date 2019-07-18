Севастополь, , 20:07 — REGNUM

Опасения местных наблюдателей, о которых ИА REGNUM писало 17 июля, оправдались: политическая карьера нового севастопольского врио Михаила Развожаева началась с предвыборного скандала. Сначала снялась с выборов вся верхушка «Партии пенсионеров» — как предполагается, из-за давления из центра. Затем прошла информация, что с выборов могут снять партии «Родина» и «Зелёные» — у них, по мнению местных экспертов, были хорошие шансы на прохождение в местный парламент. Однако первый удар был нанесён по другой непарламентской силе, чей рейтинг тоже сулил ей мандаты в Заксобрании.

Михаил Развожаев

Как сообщило издание «Форпост», Севастопольская городская избирательная комиссия признала недействительными все 1722 подписи, собранные «Партией Дела». По словам председателя Севизбиркома Сергея Даниленко, «основная ошибка, которую допустила «Партия Дела», это то, что в подписном листе не указаны первые три фамилии кандидатов списка партии».

«Действительно, это необходимо в том случае, если в списке кандидатов есть так называемая общерегиональная часть и региональные группы. Однако в Законе города Севастополя № 4−3С «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» говорится о том, что городской список кандидатов выдвигается по единому городскому избирательному округу без какого-либо деления на региональные группы (границы которых обычно совпадают с одномандатными округами)», — указывает ведущий юрист «Партии Дела» Лилия Мамашева. — А согласно сноске 2 в приложении 4.1 Федерального Закона ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если региональные группы отсутствуют, то первая тройка кандидатов указываться не должна. То есть если бы мы поступили так, как считает нужным избирательная комиссия, мы бы нарушили федеральный закон!»

Более того, объявив в день заседания рабочей группы по проверке подписных листов о том, что партии будет отказано в регистрации, Сергей Даниленко грубо нарушил регламент. На это указывает секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. «По итогам заседания по проверке подписей рабочая группа выносит лишь свои рекомендации. Решение коллегиально принимается на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии, которое у нас, на минуточку, назначено на 21 июля, — подчеркнул он. — То есть господин Даниленко взял на себя ответственность заявлять о том, что решение принято, хотя никакого решения ещё и в помине нет!»

Впрочем, такая предвзятость неудивительна, как подчёркивает Лапушкин, глава севастопольского избиркома, не входивший в состав проверявших подписи членов избиркома, активно интересовался ходом проверки. По свидетельству представителей «Партии Дела», Даниленко специально зашёл в помещение, где проходила проверка, и между ним и одним из членов избиркома произошёл диалог, в ходе которого он интересовался количеством выявленных нарушений.

«Видимо, господин Даниленко рассчитывал у нас накопать большое количество брака и был весьма разочарован, — убеждён Лапушкин. — Ведь нарушений у нас действительно мало — всего 26 листов. Причём 20 из них были «зарублены» графологом, который выносил свои заключения, просто пролистывая подписные. Ни обычная лупа, ни лупа с подсветкой, ни специальная измерительная линейка им не использовались — подписи проверялись в буквальном смысле «на глаз».

Тем не менее 26 забракованных листов — это результат, который (при возможно допустимом браке на 172 листах) гарантирует стопроцентное прохождение проверки и регистрацию списка, подчёркивает Лапушкин.