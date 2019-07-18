Санкт-Петербург, 18 июля 2019, 19:36 — REGNUM
Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе, сообщается на сайте Кремля. Введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена служба «социальных участковых», которая координирует соцслужбы и социальных работников. С мая внедрена «карта петербуржца», которую получили уже 45 тысяч горожан. Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение «блокадник», что даст право на социальную поддержку из бюджета города тем, кто родился или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде, добавил врио губернатора. Также 75 детских и 35 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга с опережением сроков, к концу этого года, должны быть полностью переведены на систему «бережливая поликлиника».«Это очень хорошо», — отметил Владимир Путин, добавив, что систему «бережливых поликлиник» надо продвигать по всей стране.
Он также сообщил, что планирует обсудить с правительством вопросы первичного звена здравоохранения.
Александр Беглов в ответ отметил, что все взрослые поликлиники города будут переведены на эту систему к 2021 году. Кроме этого, временно исполняющий обязанности главы города рассказал президенту об оптимизации тарифов на отопление и горячую воду, отметив, что благодаря мерам городских властей за полгода удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, а с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года планируется сэкономить 3 млрд рублей.
По словам Александра Беглова, власти Санкт-Петербурга также работают над снижением тарифов по газу.
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