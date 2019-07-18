Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе, сообщается на сайте Кремля. Введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена служба «социальных участковых», которая координирует соцслужбы и социальных работников. С мая внедрена «карта петербуржца», которую получили уже 45 тысяч горожан. Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение «блокадник», что даст право на социальную поддержку из бюджета города тем, кто родился или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде, добавил врио губернатора. Также 75 детских и 35 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга с опережением сроков, к концу этого года, должны быть полностью переведены на систему «бережливая поликлиника».«Это очень хорошо», — отметил Владимир Путин, добавив, что систему «бережливых поликлиник» надо продвигать по всей стране.

Встреча Владимира Путина с Александром Бегловым Kremlin.ru

Он также сообщил, что планирует обсудить с правительством вопросы первичного звена здравоохранения.

«То, что вы это запланировали в городе сделать, это хорошо. Но нужно, конечно, расширять количество «бережливых поликлиник»… Нужно стремиться к тому, чтобы все поликлиники работали по этой схеме», — подчеркнул президент РФ.

Александр Беглов в ответ отметил, что все взрослые поликлиники города будут переведены на эту систему к 2021 году. Кроме этого, временно исполняющий обязанности главы города рассказал президенту об оптимизации тарифов на отопление и горячую воду, отметив, что благодаря мерам городских властей за полгода удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, а с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года планируется сэкономить 3 млрд рублей.

«На сегодняшний день получилось так, что с 1 июля у нас практически нет повышения цен на услуги ЖКХ», — отметил Александр Беглов.

«Это очень хорошая практика, в этом смысле Петербург даже выгодно отличается от многих других субъектов РФ, поэтому я хочу пожелать вам успехов на этом направлении», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Александра Беглова, власти Санкт-Петербурга также работают над снижением тарифов по газу.

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