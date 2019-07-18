Магнитогорск, Челябинская область, , 19:35 — REGNUM

Президент России Владимир Путин может прибыть в Магнитогорск уже ночью или поздним вечером. Об этом пишут местные СМИ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что Владимир Путин прибудет в Челябинскую область сразу из Петербурга. Напомним, в Северной столице и её окрестностях президент был 17 и 18 июля. В частности, он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и выступил на VI Форуме регионов России и Белоруссии.

Официальных сведений о времени прибытия главы государства в Магнитогорск пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля Владимир Путин посетит не только Магнитогорск, но и Иркутскую область. В Приангарье он проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий июньского паводка и посетит пострадавшие от стихии территории и пункты долговременного пребывания граждан, которые лишились жилья.