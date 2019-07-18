Санкт-Петербург, 18 июля 2019, 19:18 — REGNUM

Президент России Владимир Путин предложил регулярно организовывать форум движения «Молодые профессионалы» поочерёдно — в России и Белоруссии, «чтобы обмениваться лучшими практиками и опытом, повышать престиж рабочих профессий». Он отметил, что очередной форум состоялся в июле в Великом Новгороде, и в его работе участвовала белорусская делегация, а также пригласил представителей Белорусии на 45-й чемпионат мира WorldSkills в Казань.

Участники форума движения «Молодые профессионалы»
Участники форума движения «Молодые профессионалы»
Worldskills.ru

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя слова президента, сказал, что гордится тем, что праздник участников движения «Молодые профессионалы» второй раз прошел в Новгородской области, в Великом Новгороде.

«Предложение президента — это новый этап развития проекта, из общероссийского форум официально станет международным, а местом его российской «прописки» останется наш город».
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Напомним, в Новгородской области форум движения «Молодые профессионалы» состоялся уже дважды: в 2018 и 2019 годах. В форуме этого года приняли участие 1,5 тыс. человек — победители чемпионатов WorldSkills: выпускники колледжей, студенты профессиональных образовательных организаций, лидеры и активисты молодёжных объединений. В рамках соглашения между правительством Новгородской области и Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» молодёжный форум в Новгородской области будет проводиться ежегодно до 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VI Форум регионов России и Белоруссии состоялся в Санкт-Петербурге, его главной темой стали межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.