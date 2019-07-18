Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM

Президент России Владимир Путин предложил регулярно организовывать форум движения «Молодые профессионалы» поочерёдно — в России и Белоруссии, «чтобы обмениваться лучшими практиками и опытом, повышать престиж рабочих профессий». Он отметил, что очередной форум состоялся в июле в Великом Новгороде, и в его работе участвовала белорусская делегация, а также пригласил представителей Белорусии на 45-й чемпионат мира WorldSkills в Казань.

Участники форума движения «Молодые профессионалы» Worldskills.ru

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя слова президента, сказал, что гордится тем, что праздник участников движения «Молодые профессионалы» второй раз прошел в Новгородской области, в Великом Новгороде.

«Предложение президента — это новый этап развития проекта, из общероссийского форум официально станет международным, а местом его российской «прописки» останется наш город». Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Напомним, в Новгородской области форум движения «Молодые профессионалы» состоялся уже дважды: в 2018 и 2019 годах. В форуме этого года приняли участие 1,5 тыс. человек — победители чемпионатов WorldSkills: выпускники колледжей, студенты профессиональных образовательных организаций, лидеры и активисты молодёжных объединений. В рамках соглашения между правительством Новгородской области и Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» молодёжный форум в Новгородской области будет проводиться ежегодно до 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VI Форум регионов России и Белоруссии состоялся в Санкт-Петербурге, его главной темой стали межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.