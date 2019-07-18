Астрахань, , 19:12 — REGNUM

Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей Кучумов и бывший глава Наримановского района Нурлан Кандыков арестованы на два месяца. Об этом сообщил портал «Каспий-Инфо» со ссылкой на областную прокуратуру.

Суд 18 июля избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Как уже сообщало ИА REGNUM, все трое стали фигурантами уголовных дел после прокурорской проверки в сфере расселения ветхого жилья и капитального ремонта.

Также были заключены под стражу два предпринимателя, занимавшиеся строительством в рамках расселения аварийного жилья.

Напомним, в области в рамках восстановления законности в сфере переселения граждан из аварийного жилья возбуждено более 40 уголовных дел. Их фигурантами стали в том числе пять заместителей глав муниципалитетов и чиновников органов местного самоуправления, исполняющий обязанности регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, заместитель областного министра экономического развития и первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области. Все они подозреваются в мошенничестве или превышении должностных полномочий.

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